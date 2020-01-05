الكويت توقع مع قطر غدا أكبر اتفاق لاستيراد الغاز لمدة 15 عاماً

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت (د ب أ)

كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن الكويت ستوقع غدا الأحد اتفاقية طويلة الأمد مع قطر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما تبدأ من 2022 الى نهاية 2036.

وقالت المصادر إن وفدا قطريا رفيع المستوى من شركة "قطر غاز" سيحضر توقيع الاتفاقية للعقد الجديد لاستيراد الغاز الطبيعي المسال للسنوات المقبلة في الكويت وبكميات مرنة تتراوح بين 3ر0 و3 ملايين طن في السنة الواحدة.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية في عددها الصادر غدا الأحد عن المصادر القول إن الكويت وقعت عقدين خلال الفترة الماضية مع كل من شركة شل وشركة ميتسوي اليابانية للتزويد بكميات من الغاز الطبيعي لكن العقدين يمتدان لعشر سنوات فقط.

Advertisements

وأشارت الى أن العقود الثلاثة الجديدة تهدف إلى تزويد الكويت بجزء من احتياجاتها للغاز الطبيعي المسال خلال فترات الصيف التي تشهد استهلاكا كبيرا لتوليد الكهرباء.

وأضافت "أن الاتفاق يدعم العلاقات التجارية الإيجابية والمصالح المشتركة بين قطاعي الطاقة في كل من الكويت وقطر، كما أنه يعزز مكانة قطر كمورد آمن وموثوق به للطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم".

ومن المتفق عليه أن يكون موعد التوريد بين شهري آذار/مارس وتشرين ثان/نوفمبر من كل عام، وذلك لسد احتياجات الكويت المتزايدة للطاقة خلال أشهر الصيف.

تجدر الإشارة إلى أن "قطر غاز" قامت بتوريد النصيب الأكبر من احتياجات الكويت من الغاز الطبيعي المسال على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وذلك من خلال عقد صفقات مشتركة بين قطر غاز ومؤسسة البترول الكويتية.