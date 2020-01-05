الحكم في نظر التحفظ على أموال حسن نافعة الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري، اليوم الأحد، قرارها في طلب النائب العام التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة.

وكان النائب العام أصدر قرارًا مؤقتًا بالتحفظ على أموال الدكتور حسن، وأحيل الطلب إلى محكمة الجنايات لتأييده أو رفضه، وفق ما قانون الإجراءات الجنائية.

يذكر أن نيابة أمن الدولة جددت حبس "نافعة" 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 488 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار الكاذبة.