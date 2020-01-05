كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف الدولي يعلن وقوع هجومين بالقرب من قواعدة في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، صباح الأحد، عن وقوع هجومين قرب قاعدتين يوجد بهما قوات للتحالف في العراق، ما أسفر عن إصابة مدنيين عراقيين، دون إصابة أحد في قوات التحالف.

وقال البيان الذي نشرته "سكاي نيوز عربية": "وقع هجومان بالصواريخ قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات للتحالف في بغداد وبلد مساء الرابع من يناير ليصل إجمالي الهجمات خلال الشهرين الماضيين إلى 13".

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، عقب اغتيال قائد فيلق القدس، في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ومجموعة من قيادات الحشد الشعبي في العراق، وهددت طهران برد عنيف على هذا الحادث.