كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يهدد بقصف 52 هدفًا إيرانيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بقصف عشرات الأهداف الإيرانية إذا قامت طهران باستهداف المواقع الأمريكية المختلفة المنتشرة في الشرق الأوسط.

وقال "ترامب"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل قليل، إن بلاده حددت 52 هدفًا إيرانيًا سوف يتم قصفها إذا استهدفت طهران أي مواقع أميركية.

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، عقب اغتيال قائد فيلق القدس، في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ومجموعة من قيادات الحشد الشعبي في العراق، وهددت طهران برد عنيف على هذا الحادث.