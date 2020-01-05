شكرا لقرائتكم خبر عن «غصن» أمام القضاء اللبناني.. غدًا والان نبدء بالتفاصيل
ولا يزال الغموض يكتنف عملية تهريب غصن، أحد أكثر الأجانب شهرة في اليابان، إلى خارج البلاد رغم المراقبة التي كان يخضع لها على مدار الساعة.
وبعد هروبه من اليابان، قال غصن في تصريحات بثتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كي) إنه لم يعد يتحمل أن يظل رهينة لنظام قضائي ياباني مزور ينتشر فيه التمييز والحرمان من حقوق الإنسان الأساسية.
يذكر أن غصن الذي تم القبض عليه في اليابان لأول مرة في نوفمبر 2018 وأمضى أكثر من 100 يوم في الحبس باليابان، متهم بخيانة الأمانة وتزوير البيانات المالية لإخفاء جزء من دخله عن السلطات الضريبية في اليابان، وهي اتهامات نفاها بقوة.
وفي وقت سابق، أمس السبت، ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية أن الادعاء العام الياباني في العاصمة طوكيو طلب من هيئة الدفاع عن كارلوس غصن، تسليم جهاز الحاسوب المحمول (اللاب توب) الذي كان يستخدمه الرئيس السابق لشركة نيسان موتور أثناء عمله.
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