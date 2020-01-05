بومبيو يبحث مع نتنياهو التهديد الإيراني بالشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الوضع في إيران بعد الغارة الأمريكية التي أدت لمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وأضاف بومبيو على "تويتر" أنه تحدث مع نتنياهو وأكدا "أهمية التصدي لنفوذ إيران الخبيث وتهديداتها في المنطقة".

وقال إنه سيظل "ممتناً على الدوام لدعم إسرائيل الثابت فيما يتعلق بدحر الإرهاب".

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في بيان، إن "بومبيو ناقش أيضاً مع نتنياهو عزم إدارة ترامب على حماية المصالح والمنشآت الأمريكية والأمريكيين والشركاء".

ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.