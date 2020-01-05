عاجل.. المملكة تعتبر التدخل التركي في ليبيا انتهاكا للقرارات الأممية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أصدرت وزارة الخارجية السعودية منذ قليل، بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نددت خلاله المملكة العربية السعودية، التصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي وبموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبرة ذلك "انتهاكا لقرارات مجلس الأمن".

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وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيانها، "تؤكد المملكة أن هذا التصعيد التركي يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي.. كونه تدخلا في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية".

يأتي ذلك بعد موافقة البرلمان التركي على مذكرة لأردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس التي يترأسها فائز السراج.

كما أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر عن التعبئة العامة والمقاومة للقوات الأجنبية وسط خطط تركية لإرسال قوات لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وترفض تركيا وصف إرسال قوات تركية إلى ليبيا بأنه "تدخل"؛ وتشير إلى أن الحكومة الشرعية في هذا البلد هي من طلبت ذلك، حسبما جاء على لسان المبعوث التركي إلى طرابلس أمر الله إيشلر.