قيادي في الحشد الشعبي العراقي: ثمن دم المهندس خروج القوات الأميركية من العراق

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد
وعد أمين عام “منظمة بدر ” والقيادي في الحشد الشعبي العراقي هادي العامري، الشهيد أبو مهدي المهندس، أن يكون ثمن دمه الطاهر هو “خروج القوات الأميركية من العراق إلى الأبد، وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة”.
العامري وفي فيديو مؤثر انتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي خلال وقوفه بجانب نعش المهندس خلال التشييع السبت، أكد “المضيّ على الطريق الذي لا نحود عنه، إلا إذا تحققت إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة”.
وأضاف العامري: “أُطمئن إننا على العهد سنمضي في طريق الصالحين والمؤمنين، طريق الشهيد الصدر الأول والصدر الثاني والحكيم، وكل من أراق دمه في هذا الطريق. نحن لا نحيد ولا نخضع لأيّ ضغوط مهما كانت”.
واستشهد قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بقصف صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.
المصدر : الميادين نت
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