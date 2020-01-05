عاجل – شرطة آسفي تُطلق الرصاص الحي لتوقيف شخص هاجم مركزًا للديمومة الأمنية

اضطرت عناصر الشرطة، المرابضة بمركز الديمومة الأمنية للدائرة الخامسة، بحي كاوكي في مدينة آسفي، مساء يوم السبت، لإطلاق الرصاص لتوقيف شخص هاجم مركز الشرطة حاملا معه سيف من النوع الكبير.

وقال مصدر “اليوم24″ إنّ أحد عناصر الشرطة بالدائرة الخامسة طلب من الشخص الذي هاجم المركز تسليم نفسه، غير أنه كانَ في حالة هيستيرية من الهيجان، مما اضطره لإطلاق رصاصتين لشل حركته، غير أنه لم تُصبه أيّ واحدة منهمَا.

وأكد المصدر ذاته، أنّ عناصر الشرطة طاردت الشخص المذكور لستطيع إيقافه أخيرًا بعد محاولات كر وفر، وأكد المصدر، أنّ الشخص كان في حالة هيسترية بسبب تعاطيه المخدرات و”القرقوبي” فيما أكد مصدر متطابق، أنّ الجانح كان يتسبب باستمرار في العربدة والسكر العلني وسبقَ وأدينَ بجرائم خطيرة وله سوابق عدلية.