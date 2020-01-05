العسالي تواصل ملاحقة تاتو قضائيا

تواصل حليمة العسالي، القيادية في الحركة الشعبية، ملاحقة كل من عبد القادر تاتو، البرلماني الحركي السابق، والحسين كرومي، نائب عمدة الرباط، أمام القضاء في قضية القذف في حقها. فبعد إدانتهما ابتدائيا بغرامة 10 آلاف درهم وتعويض قيمته 20 مليون سنتيم، تنظر محكمة الاستئناف بالرباط مجددا في هذه القضية يوم الأربعاء 8 يناير، بعد تأجيلات متعددة بسبب عدم تسلم تاتو استدعاء الحضور، قبل التمكن من تبليغه أخيرا. وينتظر أن تكون الجلسة المقبلة آخر جلسة قبل النطق بالحكم، علما أن العسالي طلبت تعويضا قدره 100 مليون سنتيم.

وتعود هذه القضية إلى دجنبر 2018، حين سُرِّبت مكالمة هاتفية بين تاتو وكرومي، جرى تداولها عبر واتساب، تضمنت اتهامات أخلاقية ضد العسالي.