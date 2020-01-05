ترامب: سنهاجم 52 موقعا إيرانيا؛ بومبيو يشكر نتنياهو على الدعم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليل السبت – الأحد، إنّ الولايات المتّحدة حدّدت 52 موقعًا في إيران ستضربها "بسرعة كبيرة وبقوّة كبيرة"، إذا هاجمت الجمهوريّة الإسلاميّة أهدافًا أو أفرادًا أميركيّين.

وفي تغريدة دافع فيها عن الضربة التي قُتل فيها قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الجمعة في بغداد، قال ترامب إنّ الرقم 52 يُمثّل عدد الأميركيّين الذين احتُجزوا رهائن في السفارة الأميركيّة في طهران، على مدى أكثر من سنة أواخر العام 1979، بعد الثورة الإسلامية.

وأضاف ترامب أنّ بعض تلك المواقع هي "على مستوى عال جدا ومهمّة بالنّسبة إلى إيران والثقافة الإيرانيّة"، مشيراً إلى أنّ "تلك الأهداف، وإيران نفسها، سيتمّ ضربها بشكل سريع جدّا وقويّ جدّا. الولايات المتحدة لا تريد مزيدا من التهديدات".

وجاءت تغريدة ترامب على "تويتر "بعدما صعّدت الفصائل الموالية لإيران الضغط على القواعد العسكرية التي تضم جنوداً أميركيين، ما يثير مخاوف من اندلاع حرب إقليمية بالوكالة بين واشنطن وطهران.

واستهدف هجومان متزامنان، مساء أمس السبت، المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط بغداد وقاعدة جوية عراقية تضم جنودا أميركيين شمال العاصمة، بحسب ما أفادت مصادر أمنية عراقية، مؤكدة عدم تسجيل إصابات.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في ساعة متأخرة من السبت، إنه تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن الوضع في إيران بعد الغارة الأميركية في إيران.

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وأضاف بومبيو على "تويتر" أنه تحدث لتوه مع نتنياهو، "وأكدا أهمية التصدي لنفوذ إيران الخبيث وتهديداتها في المنطقة". وقال إنه سيظل "ممتنا على الدوام لدعم إسرائيل الثابت في ما يتعلق بدحر الإرهاب".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن بومبيو ناقش أيضا مع نتنياهو "عزم إدارة ترامب على حماية المصالح والمنشآت الأميركية والأميركيين والشركاء".

وقد بومبيو، السبت، الشكر لولي عهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، على حماية الجنود الأميركيين في بلاده. وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن ولي العهد، تلقى اتصالا هاتفيا، السبت، من بومبيو. واستعرض الجانبان خلال الاتصال "العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين، والمساعي لحفظ استقرار المنطقة"، وتطرقا إلى "تطورات الأحداث في المنطقة، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والسلام".

بدوره أشار بومبيو، في تغريدة في "تويتر"، إلى تأكيده وولي العهد (خلال الاتصال) على "أهمية مواجهة تهديدات إيران في المنطقة". وقال بومبيو، إنه "قدم الشكر (لولي عهد البحرين) على مشاركته في حماية الأفراد والمرافق الأميركية في البحرين".

على صلة، أعلن البيت الأبيض، السبت، أنه أبلغ الكونغرس توقعه ردا إيرانيا على مقتل قاسم سليماني، "خلال أسابيع". وذكر البيت الأبيض أنه سيرسل إشعارا للكونغرس بالهجوم الذي أدى لمقتل سليماني.

وفي وقت سابق السبت، كشف غلام علي أبو حمزة، قائد الحرس الثوري الإيراني في إقليم كرمان الجنوبي، عن تحديد طهران 35 موقعا أميركيا حيويا في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى تل أبيب لتكون في مرمى إيران. وقال إن طهران "ستنقم" لمقتل سليماني.