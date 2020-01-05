برشلونة يقع بفخ التعادل أمام إسبانيول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع فريق برشلونة بفخ التعادل في مباراة الديربي أمام إسبانيول بعدما افترقا بهدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا برشلونة كل من اللاعبين لويس سواريز وأرتورو فيدال، وفي المقابل سجل هدفي إسبانيول اللاعبين دافيد لوبيز سيلفا ووو لي.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 40 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد إسبانيول 11 نقطة وهو يقبع بالمركز الأخير.

مجريات المباراة:

فرض برشلونة سيطرته واستحواذه على مجريات الشوط الأول، وسط عجز تام عن الوصول إلى مرمى دييغو لوبيز، حارس مرمى إسبانيول.

وعكس سير اللعب، لعب مارك لوكا ركلة حرة، انقض عليها دافيد لوبيز برأسه في شباك نيتو، حارس مرمى البارسا.

وانتفض البارسا سعيا للتعادل، حيث سدد ميسي كرة أمسكها دييجو لوبيز بثبات في أول تهديد فعلي بعد مرور 27 دقيقة.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الأول، كثف برشلونة الضغط، حيث أمسك دييغو لوبيز رأسية لميسي، بينما تكفل القائم الأيسر بإبعاد كرة لويس سواريز.

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ومع بداية الشوط الثاني، دفع إرنستو فالفيردي مدرب البارسا بلاعب الوسط أرتورو فيدال مكان راكيتيتش.

بينما كان لويس سواريز أفضل وأنشط وأخطر لاعبي البلوغرانا، حيث سجل هدف التعادل بعد عرضية من جوردي ألبا.

كما صنع سواريز الهدف الثاني بكرة عرضية، قابلها فيدال برأسه في الشباك، لينقلب سيناريو اللقاء في أقل من تسع دقائق.

وتصدى دييغو لوبيز لفرصة مؤكدة من لويس سواريز، الذي سدد في جسد حارس المرمى الإسباني.

وتغير الحال تماما مع طرد فرينكي دي يونغ في الدقيقة 75، حيث وقع البارسا تحت الضغط، واضطر فالفيردي لخسارة ورقة هجومية بإشراك نيسلون سيميدو مكان غريزمان الغائب تماما عن الأجواء الحماسية للقاء.

وهدد وو لي مرمى لينو برأسية أمسكها الحارس الكتالوني بثبات، لكن المهاجم الصيني عاد مجددا ونجح هذه المرة في إدراك التعادل بتسديدة أرضية سكنت الشباك.

وبعد ما يزيد عن 4 دقائق وقت بدل ضائع، أنهى الحكم اللقاء بالتعادل الإيجابي، ليخسر البارسا نقطتين ثمينتين، وتقاسم بسببها صدارة جدول الليغا.