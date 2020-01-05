مسؤول بالحرس الثوري: انتقامنا من أمريكا حتمي

الأحد 5 يناير 2020

محمد رضا نقدي

دعا المساعد التنسيقي لقائد قوات الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا نقدي، الولايات المتحدة إلى الكف عن إرسال رسائل عبر وساطة إلى طهران، مؤكداً أن قرار الانتقام على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني أمر لابد منه.

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ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ عن العميد نقدي قوله خلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني مساء السبت، إن ”انتقامنا من أمريكا حتمي وعلى واشنطن أن تتوقف عن إرسال الرسائل الفارغة“.

وأضاف ”إذا أراد الأمريكيون إنقاذ أرواحهم فعليهم الرحيل وجمع قواعدهم، وأن يكفوا عن إرسال الرسائل الفارغة إلى إيران“، مشيراً إلى أن ”عواقب المواجهة الأمريكية معنا ستكون مؤلمة للغاية“.

وتابع المسؤول بالحرس الثوري إن ”الولايات المتحدة حشدت الجميع للاتصال بالمسؤولين أو مقابلة وزير الخارجية (محمد جواد ظريف)، إذا لم تكن رجلاً كيف ترتكب مثل هذا الخطأ“، إشارة إلى إعلان الرئيس دونالد ترامب مسؤوليته عن تنفيذ اغتيال سليماني.

وأعلنت الولايات المتحدة اغتيال قاسم سليماني مع عدد من الضباط الإيرانيين بينهم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندي بغارة جوية قرب مطار بغد الدولي فجر يوم الجمعة الماضي.