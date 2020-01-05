شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ترامب: حددنا 52 هدف إيراني سيتم قصفهم والان مع التفاصيل

الأحد 5 يناير 2020 ترامب قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الأحد، إن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي مواقع أمريكية، كما أفادت وكالة أنباء “سبوتنيك”، التحالف الدولي بقيادة أمريكا يقول إن هجومين وقعا قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قواته.

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