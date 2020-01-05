شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: حادث الطعن في باريس «عمل إرهابي» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الادعاء الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب، أمس السبت، أن السلطات تتعامل مع حادث الطعن بالأمس بإحدى ضواحى باريس على أنه حادث إرهابي.

وكان المحققون في حادث الطعن الذي وقع قرب باريس، يوم الجمعة، أعلنوا فى البداية أنهم لا يستبعدون فرضية أن يكون الحادث إرهابيا.

وكانت المدعية العامة المختصة لاور بيكو قالت بعد ظهر أمس السبت، إن الجاني كان يعاني فعلا من اضطرابات نفسية شديدة، مشيرة إلى أن هذا لا يكفي لاستبعاد الخلفية الإرهابية عن الحادث مطلقا.

الجاني، 22 عاما، طعن بعد ظهر يوم الجمعة، عددا من المارة في متنزه جنوبي باريس بسكين كانت معه، ما أدى إلى وفاة شخص وجرح اثنين.