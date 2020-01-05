شكرا لقرائتكم خبر عن ورقة فيتنام البيضاء.. رسالة للصين وفرصة لأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

وصف موقع «وور أون ذا روكس» الورقة الدفاعية البيضاء، التي أصدرتها فيتنام مؤخرا بأنها رسالة إلى القوى العظمى.

» الورقة الرابعة

وأوضح مقال لـ «ديريك غروسمان» و«كريستوفر شارمان»، أن هذه هي الورقة الرابعة لهانوي منذ بدء هذا التقليد في 1998، وهذه الورقة الأخيرة تكتسب أهميتها بعد توقف 10 سنوات عن إصدارها.

وقال الكاتبان: «كانت أوراق فيتنام البيضاء عبارة عن بيانات عمومية وغير هجومية إزاء التهديدات الخارجية للأمن الفيتنامي، وكانت شرحًا لكيفية تعامل وزارة الدفاع الوطني مع هذه التهديدات، كما تميزت بالطابع اللينيني الماركسي والعمق والغموض وبلغتها المشفرة».

وأضاف الكاتبان: «لكن الورقة البيضاء الدفاعية الأخيرة تمثل أوضح تحذير من هانوي حتى الآن ضد الصين، التي تمثل التهديد الأمني الأوحد تقريبا لفيتنام، وهو البلد الذي تحاول فيتنام دائمًا موازنة علاقتها معه».

» تداعيات مهمة

وأشار «غروسمان» و«شارمان» إلى أنه لهذا السبب ربما تعزز هانوي من علاقاتها الدفاعية مع واشنطن في حال واصلت بكين سلوكها السيئ في بحر الصين الجنوبي.

ولفتا إلى أن هذه الرسالة لها تداعيات مهمة على إستراتيجية واشنطن في منطقة المحيط الهندي- الهادئ والهادفة لإبقاء المنطقة حرة ومفتوحة وغير خاضعة للسياسات القسرية.

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وأفاد الكاتبان: «رغم نهج فيتنام الحذر تجاه الصين، غير أن ورقة عام 2019 الدفاعية البيضاء تتحدث بلغة أكثر سلبية تجاه الصين مقارنة بورقة عام 2009 أو أي ورقة سابقة».

وتابعا: «في عام 2009، ذكرت الورقة البيضاء كلمة (الصين) 4 مرات فقط، وكان الوصف إيجابيًّا للغاية، بينما في ورقة عام 2019 تم ذكر الصين 8 مرات، كان 3 منها بإشارات سلبية متعلقة بسلوك بكين المزعزع للاستقرار في بحر الصين الجنوبي».

وأردفا بالقول: «لكن قرار هانوي بعدم انتقاد الصين لأعمالها العدائية السابقة في الورقة البيضاء الدفاعية، يشير إلى أن فيتنام لا ترغب في الذهاب بعيدًا في انتقاد بكين».

» رسائل مبطنة

ووفقا للكاتبان، فإن «الورقة الأخيرة قدمت رسائل مبطنة قد تمثل فرصة للولايات المتحدة، وأوردت الورقة أن فيتنام مستعدة للمشاركة في آليات تعاون أمنية ودفاعية، من بينها آليات دفاعية وأمنية في منطقة المحيط الهندي- الهادئ». «وباستخدامها مصطلح (منطقة المحيط الهندي- الهادئ) الذي تبنته إدارة ترامب، ربما ترغب فيتنام في إعلام الصين أنها تدعم إستراتيجية المحيط الهندي- الهادئ الأمريكية» وفقا لما ذكره الكاتبان.

ولفتا إلى أن «صراع فيتنام الجيوسياسي مع الصين، يمثل فرصة إستراتيجية لواشنطن للتعاون مع هانوي بطرق تعزز المصالح المشتركة بين البلدين، ولا شك أن توسيع نطاق تدريبات المساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية القائمة بين فيتنام والولايات المتحدة، مثل شراكة المحيط الهادئ، لمعالجة تهديدات غير تقليدية إضافية، ربما يكون وسيلة لواشنطن لتعزيز التعاون بين البلدين».

واختتم الكاتبان حديثهما بأن «تأكيد الورقة على اهتمام هانوي بالتعاون الدفاعي متعدد الأطراف، سيساعدها ويعزز تعاونها الأمني مع شركاء عالميين».