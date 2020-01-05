شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية: مقتل سليماني كشف علاقة الحوثي بطهران والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني: إن ردة فعل الميليشيات الحوثية من مقتل قائد قوة القدس الإيرانية وذراع النظام الإيراني في المنطقة قاسم سليماني تكشف عن طبيعة العلاقة بين الطرفين.
وأضاف الإرياني في تغريدات على «تويتر»: إن حالة الصدمة لدى الميليشيات المدعومة من طهران، بعد مقتل سليماني تؤكد ما قلناه عن طبيعة العلاقة بين الحوثيين ونظام الملالي، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تتجاوز مجرد التنسيق وتلقي الدعم أو العمل كأداة أو الحرب بالوكالة إلى التماهي بالكامل في العقيدة والمشروع والأهداف والأجندة.
ولفت الوزير الإرياني إلى أن الموقف الحوثي لا يمثل البلاد واليمنيين بمَنْ فيهم القاطنون في مناطق سيطرته، وأكد أن الجميع في اليمن يقف صفاً واحداً ضد المشروع الإيراني، مشددا على أنه ينظر لمقتل سليماني وتقويض السياسات التوسعية ومساعي هيمنة الملالي كخطوة مهمة لإنهاء الحروب والنزاعات وإحلال الأمن والاستقرار، الذي تستحقه دول المنطقة.
وعلى جانب آخر، أعلنت قوات الجيش اليمني أمس، مقتل فرد وإصابة اثنين من عناصر الحوثي في محافظة تعز، وسط البلاد.
وقال مصدر بالجيش: إن قواتهم استهدفت مجموعة من عناصر الميليشيات كانت تحاول التسلل إلى محيط التبة السوداء في جبهة الضباب، غربي تعز، بهدف زراعة ألغام أرضية، مشيرا إلى مقتل قائد المجموعة المتسللة، وجرح اثنين آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.
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