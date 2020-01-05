السعودية ترفض وتدين التصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت السعودية، الأحد، عن رفضها وإدانتها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي.

ونددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

واعتبرت أن ذلك "انتهاك لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا وتقويض للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي".

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وأكدت أن "هذا التصعيد التركي يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي".

ولفتت الخارجية السعودية في بيانها إلى أن "هذا تدخل في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية".