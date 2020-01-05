البيت الأبيض يرسل إفادة رسمية للكونجرس بشأن ضربة سليماني

أكد مسؤولون بالكونجرس، الأحد، أن البيت الأبيض بعث إفادة رسمية بشأن الضربة التي استهدفت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بالعراق.

وقال مساعدان كبيران بالكونجرس، في حدث صحفي، إن "البيت الأبيض أرسل، السبت، إخطاره الرسمي للكونجرس بشأن الضربة الأمريكية للطائرات بدون طيار، التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، وأدت لمقتل سليماني في العراق".

وأرسل الإخطار بموجب قانون صلاحيات الحرب الأمريكي الصادر في عام 1973، الذي يلزم الإدارة بإخطار الكونجرس خلال 48 ساعة من تكليف القوات المسلحة بعمل عسكري أو القيام بتحركات وشيكة.

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ومن المتوقع أن تشرح الإدارة ملابسات العملية والصلاحيات التي اتخذ بموجبها هذا التحرك ونطاقه ومدته.

ولم يصدر تعقيب من البيت الأبيض حتى الآن.

وقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، الجمعة.



وقاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران، ويبلغ من العمر 62 عاماً.

وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق، ويبلغ من العمر 66 عاماً.