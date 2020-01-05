ترامب: سنضرب 52 موقعا إيرانيا حال استهدافها أمريكيين أو أصولا لواشنطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن سترد بقوة وسرعة حال استهداف إيران أي أمريكيين أو أصول لواشنطن.

وقال ترامب في تغريدات عبر "تويتر": "وضعنا قائمة تشمل 52 هدفاً إيرانياً بعضها ذو مكانة عالية وتمثل أهمية كبرى لإيران، سيتم ضربها بقوة وسرعة إذا ضربت إيران أي أمريكيين أو ممتلكات أمريكية".

وأضاف أن "إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف بعض الأصول الأمريكية كانتقام بعد أن خلصنا العالم من زعيمهم الإرهابي الذي قتل قبل فترة قصيرة أمريكياً، وأصاب آخرين بجروح خطيرة، ناهيك عن كل الأشخاص الذين قتلهم طوال حياته، بما في ذلك مئات المحتجين الإيرانيين في الآونة الأخيرة".





Advertisements

وتابع: "لقد كان بالفعل يهاجم سفارتنا، ويستعد لتنفيذ ضربات إضافية في مواقع أخرى".

وتابع ترامب: "إيران لم تمثل شيئاً إلا المشاكل لسنوات عديدة. وأترك هذا بمثابة تحذير بأنه إذا أقدمت إيران على ضرب أي أمريكيين أو أصول أمريكية".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "المواقع الإيرانية (تمثل الرهائن الأمريكيين الـ52 الذين أخذتهم إيران قبل سنوات عديدة)، بعضها على مستوى عالٍ جداً ومهم لإيران والإيرانيين وللثقافة الإيرانية".

ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.