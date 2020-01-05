مقتل 28 شخصا جراء قصف للمليشيات في طرابلس

قتل 28 شخصا جراء قصف مدفعي للمليشيات بقذيفة هاون على مبنى الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة جنوبي طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الليبي، في بيان له، إنه بالتزامن مع شن سلاح الجو غارات على مواقع للمليشيات المسلحة في منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس بجوار الكلية العسكرية بالهضبة فوجئ الجيش بإطلاق الميليشيات قذيفة هاون أو هاوزر على مبنى الكلية العسكرية التابع لحكومة السراج ما أسفر عن مقتل 28 من الطلاب".

وأكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي أن "المليشيات المسلحة دأبت على أفعال مشابهة حتى تصفي خصومات مالية بينها من ناحية ومن ناحية أخرى تتهم الجيش".

وأكد شهود عيان انطلاق قذيفة مدفعية من داخل مشروع الهضبة الزراعي الذي تسيطر عليه مليشيا (غنيوة الككلي) وسقوطها على مبنى الكلية العسكرية بالقرب من موقع الإطلاق وذلك أثناء غارة جوية للجيش.

وأفادت مصادر خاصة أن قصف الكلية من قبل مليشيا الككلي جاء على خلفية تمرد الطلاب بالكلية العسكرية ورفضهم الالتحاق بالقتال في صف واحد مع إرهابيين سوريين وجنود أتراك.

ورجح شهود عيان أن يكون القصف جاء بالخطأ بينما كانت المليشيات تحاول صد هجمة الطيران الحربي وسقطت القذيفة على المبنى.

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وكان سلاح الجو الليبي شن، السبت، سلسلة غارات على مواقع وتمركزات لآليات مسلحة تابعة لقوات السراج في طريق الشوك بشرق العاصمة طرابلس.

كما استهدفت مقاتلات الجيش الليبي مقر القوة الثامنة في النواصي شمال العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة: "إن اشتباكات اندلعت بين أهالي شباب منطقة غوط الشعال والمليشيات، وتم أسر عنصرين من الجماعات المسلحة".

وشنّ سلاح الجو الليبي غارات على عدد من مواقع معسكر مليشيات السراج في طرابلس منها مشروع الموز.

وأسفرت عمليات الجيش الليبي في محور صلاح الدين جنوب طرابلس الخميس الماضي عن مقتل 20 عنصرا من الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى اعتقال 3 آخرين، ليصل إجمالي المعتقلين من العناصر المسلحة 12 عنصرا.

يأتي ذلك بعدما نجحت قوات الجيش الوطني الليبي في الوصول إلى منطقة خزانات النفط الواقعة على بعد 3 كيلومترات من قلب العاصمة طرابلس عن طريق المحور الجنوبي.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج، بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.