محمد بن سلمان: حريصون على استقرار العراق والتهدئة بالمنطقة

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العين الإخباريةالأحد 2020/1/5 02:55 ص بتوقيت أبوظبي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي- أرشيفية
أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، حرص المملكة على أمن واستقرار العراق، وعلى ضرورة بذل الجهود للتهدئة.
وبحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي، تطورات الأحداث في المنطقة، وحث على ضرورة خفض التوتر في المنطقة.
ومن جهته، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره البالغ لولي العهد وللمملكة على اهتمامها بأمن العراق واستقراره.
ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.
وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.
واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.
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