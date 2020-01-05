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البيت الأبيض قدم إخطارا للمشرعين بشأن تصفية سليماني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

البيت الأبيض قدم إخطارا للمشرعين بشأن تصفية سليماني

متابعات_ نيوز

قال معاونان كبيران بالكونغرس لرويترز إن البيت الأبيض أرسل السبت اخطارا رسميا للكونغرس بشأن الضربة الجوية الأمريكية التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب وأسفرت عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني يوم الجمعة.

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وأرسل الإخطار بموجب قانون صلاحيات الحرب الأمريكي الصادر في عام 1973 الذي يلزم الإدارة بإخطار الكونغرس خلال 48 ساعة من تكليف القوات المسلحة بعمل عسكري أو القيام بتحركات وشيكة.

ومن المتوقع أن تشرح الإدارة ملابسات العملية والصلاحيات التي اتخذ بموجبها هذا التحرك ونطاقه ومدته. ولم يصدر تعقيب من البيت الأبيض حتى الآن.

وأوضح أحد المساعدين شريطة عدم نشر اسمه أن النسخة المرسلة للكونغرس سرية وإن من غير الواضح ما إذا كان البيت الأبيض سينشر نسخة أخرى غير سرية. ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعقيب.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن الضربة نفذت دون تفويض محدد من الكونغرس ”وبدون مشورة مع الكونجرس“.

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