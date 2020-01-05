إعلامي مصري يكشف معلومات جديدة عن عملية استهداف قاسم سليماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

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كشف الإعلامي المصري “عمرو أديب”، أن الطائرة المسيرة التي اغتالت قاسم سليماني قائد فيلق القدس، خرجت من القاعدة الأمريكية بقطر، منوها بأن تحركات سليماني كانت مرصودة قبل تنفيذ العملية بخمسة أيام.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن قاسم سليماني لم يتم استهدافه إلا بعد خروجه من دائرة التفتيش الأولى بمطار العراق، والصاروخ الذي استهدفه يطلق عليه نار جهنم، كاشفا أن الأمريكان أرسلوا رسالة إلى إيران عبر السفير السويسري، مفاداها: "لو سمحتم الرد يكون على قدر سليماني".

وأكد أن هناك هزة كبيرة في إيران، متسائلا: "يا ترى وزير خارجية قطر قال إيه لوزير خارجية إيران.. أكيد قاله متزعلش أنا عبد المأمور".