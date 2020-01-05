إنفوجراف..تعرف علي الطائرة "كا -52" الروسية .. "التمساح" الروسي وسر تفوقها على "الأباتشى"الأمريكية

المروحية الروسية الهجومية "كا 52 - التمساح"، المخصصة لمواجهة المدرعات فى الحروب البرية، وهى النظير الروسى للمروحية الأمريكية الأشهر "أباتشى"،ويؤكد الخبراء الروس إن "الكاموف" تتفوق كثيرًا على نظيرتها الأمريكية فى حروب المدرعات.

و تعد المروحية الوحيدة فى العالم المزودة بمقاعد لقذف الطيارين حال إصابة الطائرة , ولا تقل «كا- 52» في مواصفاتها الفنية والقتالية عن مروحية‎ «AH-64» ‎الأباتشي الأمريكية وإن كانت تتفوق عليها في كم التسليح ‏الضخم وتنوعه والتفوق في إمكانيات الاشتباك مع الأهداف الجوية.‏

وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن الطائرة "كا52" :-

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1- تتوزع مروحتا الطائرة عموديا، إحداهما فوق الأخرى. ولا توجد فيها مروحة خلفية.

2- تسلح الطائرة رهيب بمعنى الكلمة، فهى مزودة بمدفع رشاش سريع الطلقات عيار 30مم وست نقاط تعليق خارجية أسفل الجناحين قادرة على حمل 2000كجم من الأسلحة تشتمل علي 12 صاروخًا مضادًا للدبابات وصواريخ الأر 77 والإيجلا المضادة للطائرات إضافة إلى صواريخ غير موجهة عيار 120مم بعدد 80 صاروخًا.

3- تتمتع مروحية كا-52 بكونها طائرة هجومية متعددة الأغراض، ويمكنها "تدمير الدبابات والمدرعات العسكرية والقوى البشرية ومروحيات العدو في جميع الأحوال الجوية وفي أي وقت.

4- كابينة المروحية مدرعة ويبلغ وزن الإقلاع للمروحية "كا-52" 1040 كيلوجرامًا، ويبلغ مدى الطيران العملى للطائرة مع الوقود فى الخزانات الداخلية 520 كيلومترًا وتبلغ سرعة الطيران 350 كم /ساعة

5-طاقم "كا-52" يتألف من شخصين, و يمكن استخدامها في توفير الدعم الناري لقوات الإنزال والمهام الدورية ومرافقة القوافل العسكرية" وفقاً لسبوتنك

6- يبلغ الوزن الإجمالي للوسائل النارية المركبة بالحمالات تحت الجناحين 2000 كيلوغرام.

ويعتبر تصميم الكاموف هو سر تفوقها، حيث تمكنها المروحتان اللتان تدوران عكس بعضهما من الاستغناء عن مروحة الذيل، وهذا يمنحها قدرة هائلة على المناورة لا توجد فى أى مروحية أخرى فى العالم، ويمكنها الدوران حول محورها الرأسى فى وضع التحويم لدرجة 180 درجة، بما يمكنها إصابة الأهداف فى مختلف الاتجاه دون تغيير موقعها.