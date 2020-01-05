أجرى وزير الخارجية العمانية ​يوسف بن علوي​، محادثات مع نظيره الإيراني ​محمد جواد ظريف​. وعزّى بن علوي بمقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الفريق ​قاسم سليماني​، وتباحث معه بالتطورات الجارية في المنطقة. وكان قد قُتل سليماني ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" في العراق ​أبو مهدي المهندس​ وعدد من مرافيقهما، نتيجة ضربة جويّة أميركييّة تزامنًا مع خروجهما من مطار بغداد فجر يوم الجمعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية العمانية عزى ظريف بمقتل سليماني وتباحثا بآخر التطورات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.