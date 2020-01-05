البيت الأبيض أرسل إخطارا رسميا للكونغرس الأميركي بشأن عملية قتل سليماني

كشف معاونان كبيران في ​الكونغرس الأميركي​ لوكالة "رويترز"، أنّ "​البيت الأبيض​ أرسل إخطارًا رسميًّا إلى الكونغرس بشأن الضربة الجويّة الأميركيّة"، الّتي أَمَر بها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وأدّت إلى مقتل القائد العسكري الإيراني ​قاسم سليماني​ يوم الجمعة.

وأُرسل الإخطار بموجب قانون صلاحيّات الحرب الأميركي الصادر في عام 1973، الّذي يلزم الإدارة بإخطار الكونغرس خلال 48 ساعة من تكليف القوات المسلحة بعمل عسكري أو القيام بتحركات وشيكة. ومن المتوقَّع أن تشرح الإدارة ملابسات العمليّة والصلاحيّات الّتي اتُخذ بموجبها هذا التحرّك ونطاقه ومدتّه.