"حركة النجباء": ندعو الأجهزة الأمنية للابتعاد عن القواعد الأميركية بالعراق

شدّدت القوة الخاصة في "​حركة النجباء​" ​العراق​ية، على أنّ "موقفنا ثابت مع موقف إخوتنا في كتائب "حزب الله"، ونكرّر الدعوة للأجهزة الأمنيّة العراقيّة بالابتعاد عن القواعد الأميركيّة اعتبارًا من مساء يوم الأحد، وكذلك على العراقيّين الابتعاد وعدم التواجد في الشركات الأمريكية ولا في آلياتهم".

وكانت قد دعت "​كتائب حزب الله​" العراق، ​القوات العراقية​ إلى الابتعاد عن قواعد ​القوات الأميركية​ في عموم البلاد، لمسافة لا تقل عن 1000 متر ابتداء من مساء يوم الأحد 5 كانونى الثاني الحالي.

وتأتي الدعوة عقب اغتيال نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" ​أبو مهدي المهندس​، وقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​، فجر الجمعة بضربة جويّة أميركيّة على موكبهما قرب ​مطار بغداد الدولي​.