أعلن مساعد شؤون العمليات في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​عباس نيلفروشان​ أنه "يتوقع مغادرة ​الجيش الأميركي​ ​الشرق الأوسط​ بعد تلقيه الرد على مقتل قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثروي الإيراني ​قاسم سليماني​".

وأكد نيلفروشان أن "انتقام ​المقاومة​ الجغرافي على اغتيال قاسم سليماني سيكون مؤلما جدا وخارج السيطرة ونتوقع أن يضطر الأميركيون لمغادرة المنطقة بعد الرد".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني: نتوقع مغادرة الجيش الأميركي للشرق الأوسط بعد تلقيه الرد على مقتل سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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