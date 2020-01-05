وزير الدفاع البريطاني: لأميركا الحق بالدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن ولاس في بيان، "أنّه تحدّث مع نظيره الأميركي ​مارك إسبر​".

وركّز على "أنّنا ندعو كلّ ال جهات إلى تهدئة الوضع"، لافتًا إلى أنّ "القانون الدولي يكفل للولايات المتحدة الأميركية الدفاع عن نفسها في مواجهة أيّ تهديد وشيك لمواطنيها".