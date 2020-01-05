وزير الدفاع البريطاني: لأميركا الحق بالدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن ولاس في بيان، "أنّه تحدّث مع نظيره الأميركي مارك إسبر".
وركّز على "أنّنا ندعو كلّ ال جهات إلى تهدئة الوضع"، لافتًا إلى أنّ "القانون الدولي يكفل للولايات المتحدة الأميركية الدفاع عن نفسها في مواجهة أيّ تهديد وشيك لمواطنيها".
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