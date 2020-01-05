قائد الحرس الثوري الإيراني: الانتقام الاستراتيجي سينهي تواجد أميركا بالمنطقة

أكّد القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد ​حسين سلامي​، أنّ "اغتيال الفريق ​قاسم سليماني​، سيليه انتقام استراتيجي سينهي بالتأكيد التواجد الأميركي في المنطقة. كما أنّ اغتيال سليماني سيخلق طاقة جديدة ضمن جغرافيّة واسعة بشكل عفوي ومصمّمة على انتقام قاس، وسيكون هذا الانتقام على نطاق واسع على مرّ الوقت وبآثار مصيريّة".

ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "الأميركيين قد وضعوا من خلال عملهم هذا، بداية لإنهاء وجودهم، وان اغتيال سليماني هو نقطة البداية لإنهاء الوجود الأميركي في المنطقة"، مشدّدًا على أنّ "اغتيال سليماني ليس نهايته، وإنّما بداية جديدة له، وهو نفسه عبارة عن طريق ومدرسة من الجهاد والنضال ضدّ المستكبرين".