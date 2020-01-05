لفت وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​، إلى "أنّني تحدّثت مع رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، وأكّدت أهميّة التصدّي لنفوذ ​إيران​ الخبيث وتهديداتها في المنطقة". وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "انّني سأبقى ممتنًا على الدوام لدعم إسرائيل الثابت في ما يتعلّق بدحر ​الإرهاب​"، مشدّدًا على أنّ "الرابط بين إسرائيل و​الولايات المتحدة الأميركية​ غير قابل للكسر".

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: أكدت لنتانياهو أهمية التصدي لتهديدات إيران والرابط بين إسرائيل وأميركا غير قابل للكسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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