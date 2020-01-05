بومبيو: كتائب حزب الله تهدد مقار يعمل فيها أميركيون جنبا الى جنب مع الشعب العراقي

أعلن وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ أن "​كتائب حزب الله​ العراقي تهدد مقار يعمل فيها أميركيون جنبا الى جنب مع الشعب العراقي الصالح". ومن جهة أخرى، اوضح بومبيو أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن الوضع في إيران، وأكدا أهمية التصدي لنفوذ إيران الخبيث وتهديداتها في المنطقة".

ولفت الى أنه "سيظل ممتنا على الدوام لدعم إسرائيل الثابت فيما يتعلق بدحر الإرهاب"، مشيراً الى أن "العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل صلبة".

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