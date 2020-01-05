"شريف" يطلب تطليق زوجته: "جابت لبنتي الحسد من نشر صورها على الفيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

تقدم "شريف. ب" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، للمطالبة بتطليق زوجته، لما وقع عليه من ضرر، مبرر طلبه: "زوجتي بتنشر صور لبنتي على الفيسبوك يوميا.. جابتلها الحسد".

وأضاف صاحب الـ30 رقم 907 لسنة 2019: "تزوج من "س. ف" تقليديًا، وعندما تعرفت عليها لم أجد إلا أنها شخصية بشوشة ومحترمة ومتعلمة ومقبلة على الحياة بتفاؤل شديد، جعلتني بتلك التصرفات اتمسك بها وتقدمت لخطبتها ووافق الأهل على الخطبة ولم يمر وقتًا طويلًا وتم الزفاف وانتقلنا لعش الزوجية، الذي استمر 4 سنوات".

وتابع الزوج: "من أول يوم زواج لاحظت على زوجتي بأنها تحب التصوير بطريقة غريبة فهي تصوير نفسها في أصعب مواقفها وتنشرها على الانترنت، وعند محادثتها تنهار من البكاء وتخرج لمنزل أهلها حتى أقوم بمصالحتها، وافقت على طبعها الغريب حتى مرت السنة الأولى من الزواج وأنجبا طفلتي الجميلة شهد".

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وأوضح صاحب الدعوى: "من يوم ولادتها وهي تصورها وتنزل صورتها بصفحتها الخاصة على الفيس واليوتيوب، ومن بعدها لم تسلم انبتي من الحسد، كل يوم في المستشفى".

وواصل "شريف": "تحدثت زوجتي مع أمي بطريقة غير لائقة، وأهانتها بمنزلنا حتى تركت المنزل وعند مواجهتها كذبت ولم تقل ما فعلته بها إلا أن أحد الجيران كشف كذب زوجتي، ومن وقتها وأنا فقدت الثقة بها وعرضت طفلتي على شيوخ لمعالجتها، وزوجتي لم تغير أفعالها بتصوير طفلتنا".

أشار الزوج إلى أن زوجته لم توافق على الانفصال وهددته بأخذ طفلتهما، فقرر الذهاب إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى تطليق، ولا تزال منظورة حتى الآن.