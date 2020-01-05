نتيجة تسرب الغاز.. مصرع عروسين خنقاً بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

لقي زوجين مصرعهما أثر تسرب الغاز بشقتهما الواقعة بقرية البتانون بشبين الكوم، محافظة المنوفية.

ترجع الأحداث لتلقي اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، يفيد بتلقي المقدم أحمد شمس، رئيس مباحث مركز شبين الكوم، إخطارًا يفيد بمصرع "محمد.ق"، وزوجته " آيه.ط" خنقًا أثناء نومهم داخل شقتهم بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم.

وبالانتقال والفحص وسؤال أهل العروس، أكدوا استنشاق العروسين غاز بكثرة، بعد تركهما للطعام أعلي البوتاجاز والخلود للنوم، وبتحويلهما إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وتوقيع الكشف الطبي عليهما تبين مصرعهما خنقًا نتيجة تسرب الغاز .

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وجار استخراج تصاريح الدفن اللازمه للعروسين