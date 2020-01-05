إصابة 12 شخصًا في حريق فرن دوكو بالمدينة الصناعية في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:
أصيب 12 شخصًا بالاختناق، اليوم السبت، إثر نشوب حريق بفرن كابينة دكو بالمدينة الصناعية بالفيوم.
كان اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، باشتعال النيران في فرن خاص بورشة دوكو بالمدينة الصناعية بالفيوم.
هرعت 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي انتقل للوحدات السكنية أعلى الورشة، وتسبب في اختناق 12 مواطن.
جرى السيطرة على النيران ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم، تحت إشرفت الدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة.
وكشف مصدر أمني، أن الحريق سببه تسرب فى وصلة الغاز الطبيعي الخاصة بالورشة، ما تسبب في امتداد النيران للأدوار العليا.
وجرى منع مرور السيارات بمنطقة الورش وإغلاق محبس الغاز الطبيعي المغذي لمنطقة الحريق، وأخطرت نيابة قسم الفيوم.
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