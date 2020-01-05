صحيفة كازاخستانية: مصر أفضل بلد في إفريقيا على المستوى السياحي

ذكرت صحيفة كابيتل الكازاخستانية والناطقة بالروسية أن مصر أفضل بلد في قارة إفريقيا على المستوى السياحي ويتواجد بها كل شىء يرضي السائح الأجنبي.
وأضافت أن مصر معروفة ومحبوبة من قبل السياح المحليين الذين يفضلون الهرب من الجو الشتوي إلى الشمس والبحر ، وأشارت إلى وجود ثلاثة فنادق علىأعلى مستوى في شرم الشيخ والغردقة.
وتابعت أن مصر تتميز بإقامتها المريحة للسياح ، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الكازاخستانيين ، تتكون حقًا من فرصة الإقامة في أي من فندق.
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