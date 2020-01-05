رواد السعودية يغردون حزنًا على وفاة الزامل

غرد الآف من رواد مواقع التواصل العالمي، حزنًا على وفاة الكاتب نجيب بن عبدالرحمن الزامل، وتصدر التريند في موقع البحث العالمي جوجل خاصة في السعودية.
وفقدت السعودية صباح اليوم السبت، الكاتب نجيب بن عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى سابقاً ورئيس مجلس إدارة جمعية
وتولى الزامل العديد من الأعمال الخيرية وأدار الكثير من مناشط الشباب.
وتوفي الزامل في ماليزيا بعد معاناة مع المرض.
ودشن المغردون وسماً لتعزية المجتمع للزامل، معتبرين أنه أيقونة غرس حبه في قلوب الكثيرين، تاركا خلفه حزمة كبيرة من عباراته الإيجابية والمحفزة على الإبداع والعطاء.
وأكد أخوه محمد نبأ الوفاة فقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، انتقل إلى رحمة الله تعالى غالينا وحبيبنا وأخونا #نجيب_عبدالرحمن_الزامل، اللهم صبّر والدته وصبرنا وكل محبيه، والحمد لله رب العالمين".
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