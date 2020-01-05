رفض شعبي وبرلماني ليبي وقطع العلاقات مع تركيا

صوّت البرلمان الليبي، أمس، على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق السفارات بين البلدين، وإحالة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ووزير خارجيته للنائب العام، ومنع صدور الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق بالجريدة الرسمية، كما رفض البرلمان المصادقة على الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق.

عقد مجلس النواب الليبي جلسة أمس في بنغازي لمناقشة تصويت البرلمان التركي على إرسال قوات

إلى ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق، بينما انتهت الجلسة إلى إلغاء مذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية الموقعتين مع حكومة أنقرة.

تهمة الخيانة

طالب رئيس لجنة الدفاع في البرلمان بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بينما أعلن رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي أن البرلمان سيطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة، كما أشار إلى تشكيل فريق قانوني لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا.

جوتيرش يحذر

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، تركيا، من دون أن يسمّيها، من مغبة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبراً أنّ «أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربة» في ليبيا «لن يؤدّي إلا إلى تعميق الصراع» في هذا البلد.

أضاف البيان أنّ «الأمين العام يكرّر التأكيد على أنّ الانتهاكات المستمرّة لحظر الأسلحة المفروض تزيد الأمور سوءاً»، وتابع أنّ «التقيّد الصارم بالحظر ضروري لتهيئة بيئة مواتية لوقف الأعمال القتالية»، مجدّداً دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي.

الاتحاد الإفريقي

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أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، الجمعة، عن قلقه إزاء «تدخل» محتمل في ليبيا بعد قرار تركيا نشر قواتها في هذا البلد الذي تسود فيه الفوضى.

أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في بيانه أنه «قلق للغاية إزاء تدهور الوضع في ليبيا ومعاناة الشعب الليبي المستمرة».

- قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق السفارات بين البلدين

- منع صدور الاتفاق بين تركيا والوفاق بالجريدة الرسمية

- إحالة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج للنائب العام

- رفض البرلمان

- المصادقة على الاتفاقية بين تركيا والوفاق

- قرارات جلسة مجلس النواب الليبي