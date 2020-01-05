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المعارضة الإيرانية ترحب بهلاك سليماني

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كشفت مصادر مطلعة أن المعارضة الإيرانية في معاقل الانتفاضة بالداخل عبرت عن ارتياحها لهلاك قاسم سليماني القائد المجرم لقوة القدس التابعة للحرس الثوري، وبدا ذلك واضحاً من توزيع ووضع ملصقات ولافتات تحمل صورًا ورسائل مختلفة للسيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومسعود رجوي قائد المقاومة الإيرانية في طهران ومدن مختلفة، منها مشهد وتبريز وكرج وهمدان ومحافظة خراسان الرضوية.

وحملت هذه الملصقات عبارات مثل «هلاك سليماني تدور عجلة سقوط النظام بوتيرة أسرع»، و«الشعب والمقاومة الإيرانية عقدا العزم لإسقاط هذا النظام»، و«قلنا إننا موافقون على انضمام رئيسي وسليماني إلى لاجوردي وصياد شيرازي جزارين مقتولين للنظام»، و«كونوا على يقين أن شعبنا هو المنتصر»، و«ستتحرر إيران بالانتفاضة ومعاقل الانتفاضة»، و«حقًا ازدهرت شقائق النعمان من دماء الشهداء»، و«يجب تدمير قواعد البسيج وقوات الحرس المعادية للشعب»، وعبارة «الانتفاضة مستمرة».


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