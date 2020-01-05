المعارضة الإيرانية ترحب بهلاك سليماني

وحملت هذه الملصقات عبارات مثل «هلاك سليماني تدور عجلة سقوط النظام بوتيرة أسرع»، و«الشعب والمقاومة الإيرانية عقدا العزم لإسقاط هذا النظام»، و«قلنا إننا موافقون على انضمام رئيسي وسليماني إلى لاجوردي وصياد شيرازي جزارين مقتولين للنظام»، و«كونوا على يقين أن شعبنا هو المنتصر»، و«ستتحرر إيران بالانتفاضة ومعاقل الانتفاضة»، و«حقًا ازدهرت شقائق النعمان من دماء الشهداء»، و«يجب تدمير قواعد البسيج وقوات الحرس المعادية للشعب»، وعبارة «الانتفاضة مستمرة».
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