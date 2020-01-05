مواد إيوائية للمهرة وحضرموت و347 ألف لتر مياه لصنعاء والحديدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء. وجرى خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر 2019، ضخ 220.500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 294,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.

كما واصل المركز خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة. وجرى خلال الفترة من 28 إلى 31 ديسمبر 2019 ضخ 127.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 139,500 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وتنفيذ حملة رفع ونقل المخلفات من مديرية الخوخة بالكامل، وتنفيذ حملة الرش لمكافحة نواقل الأمراض من المديرية ومخيمات النازحين، استفاد منها أكثر من 34,614 فرداً.

حالات الطوارئ

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، مواد إيوائية في مدرسة ميل بمديرية حات التابعة لمحافظة المهرة، شملت 12 خيمة و40 بطانية و20 بساطا واستهدفت 75 طالباً. كما وزع المركز مواد إيوائية في مديرية العبر بمحافظة حضرموت، شملت 13 خيمة و26 بطانية، استفاد منها 78 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار سعي المركز لتوفير مواد الإيواء الأساسية للمحتاجين في حالات الطوارئ.

رعاية طبية

أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 15 عملية جراحية منها 4 لجراحة القلب المفتوح و11 حالة لقسطرة القلب بمدينة المكلا، وذلك في اليومين السابع والثامن من الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحات القلب المفتوح والقسطرة للأطفال في جمهورية اليمن، ليصل إجمالي العمليات المنفّذة منذ بدء الحملة إلى 92 عملية جراحية، منها 72 قسطرة قلبية و20 عملية قلب مفتوح. وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز بهدف معالجة الأطفال المصابين بأمراض القلب، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناة أسرهم.

رعايا تكاملية

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات خلال الفترة من 28 إلى 31 ديسمبر 2019 في قسم الرعايا التكاملية 3.530 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 56 شخصًا، وعيادة التحصين 22 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 502 شخص، وعيادة الجراحة، وقسم التوعية والتثقيف 735 شخصًا، وقسم النساء والولادة 23 حالة. كما أجري الفحص المخبري لـ 1,305 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ3,714 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 11 حالة، وعيادة نقل الدم 19 مستفيدًا، وعيادة تخطيط القلب 10 مستفيدين، وراجع قسم الرعاية الصحية 787 شخصًا.

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مراجعون للعيادات

واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة 26 - 31 ديسمبر 2019، 462 مستفيداً، وعيادة الباطنية 231 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 84 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 487 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 1,002 مراجع، فيما نفذت 10 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر والأشعة 495 شخصاً، وصرفت الأدوية لـ 1,306 أفراد، وراجع قسم نقل الدم 5 حالات، والإحالة الطبية 56 مستفيدًا.

عمليات للحملة التطوعية

92 عملية جراحية

72 قسطرة قلبية

20 عملية قلب مفتوح