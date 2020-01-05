البحرية المصرية تنفذ عملية تدريبية في البحر المتوسط

القاهرة (الاتحاد) قامت القوات البحرية المصرية بتنفيذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط. وطبقاً لبيان من المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، فقد «تم ذلك باشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر ومجموعتها القتالية والتي شملت الفرقاطات طراز (جو ويند) وطراز (بيرى) ولنشات صواريخ طراز (سليمان عزت)، إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز (209)، وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية وشهد التدريب اشتراك القوات الجوية، والذي جاء متمثلاً في اشتراك الهليكوبتر الحديثة طراز (كاموف) وطائرات (الأباتشي) وطائرات (F-16)، إضافة إلى الطائرات طراز (شينوك) في ظل الوقاية المدققة من عناصر الدفاع الجوى واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة، إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية».

وحسب البيان، «تميز التدريب بالتنوع في أساليب القتال مع الاستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة، والذي عكس بصورة واضحة إمكانات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الاستراتيجي والتعبوي والتكتيكي والذي يتطلب تنسيقات على كافة المستويات». كما شهد التدريب قيام عدد من الفرقاطات وطائرات الهل طراز (SH-2G) بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات في إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغواصات، وشهد التدريب بالبحر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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