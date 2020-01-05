الإمارات تطلق حملة لمكافحة الأوبئة في اليمن

عدن، حضرموت (الاتحاد، وام)

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مع إطلالة العام 2020 حملة واسعة لمكافحة الأوبئة بمدن ومديريات الساحل الغربي لليمن، وذلك في إطار برنامج الاستجابة الطارئة وتلبية لنداء استغاثة وجهته الجهات اليمنية المختصة في هذا الشأن.

وتشمل الحملة التي تأتي تجسيداً للهدف الإنساني المنشود من قبل دولة الإمارات والمتمثل في توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين وتخفيف معاناتهم، توزيع كميات كبيرة من الأدوية والمحاليل المخبرية على القطاع الصحي في مختلف المديريات بالساحل الغربي على أن يعقبها حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض والحشرات الناقلة للأوبئة.

وفي هذا الصدد، تسلمت إدارات المستشفيات العامة والميدانية في مديريات المخا بمحافظة تعز والدريهمي والتحيتا وحيس بمحافظة الحديدة خلال اليومين الماضيين الكميات المطلوبة من الأدوية والمحاليل المخبرية ما يمكنها من استقبال مئات الحالات المصابة بالحميات والإسهالات المائية الحادة.

من جانبهم، ثمن كل من عبدالرحيم الفتيح مدير عام مديرية المخا وصالح اليافعي مدير المستشفى بالمديرية وشائع علي مدير مستشفى التحيتا الدور الكبير لدولة الإمارات في توفير الخدمات العلاجية والطبية لأهالي مديريات الساحل الغربي، والتي تسهم بدورها في إنقاذ حياة مئات المصابين بحمى الضنك والملاريا والإسهالات المائية الحادة يومياً، وعبروا عن شكرهم لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً لوقفتها الأخوية التاريخية والصادقة إلى جانب الشعب اليمني.

وفي سياق متصل، أجرى مستشفى الشيخ خليفة في أرخبيل سقطرى 560 عملية جراحية خلال العام 2019 ضمن الجهود الطبية التي يقدمها المستشفى لأهالي الجزيرة.

وأفادت مصادر طبية، أن العمليات الجراحية التي تم تنفيذها شملت مختلف الإصابات والأمراض المختلفة كالعظام والمسالك والعمليات القيصرية، موضحةً أن النجاحات التي يحققها المستشفى تأتي من خلال الاهتمام والدعم السخي المتواصل الذي لاقاه المستشفى من قبل مؤسسة «خليفة الإنسانية» التي رفدت المستشفى بعدد من الأدوات والأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة تقنياً، وتوفير كادر طبي متخصص ومتميز، والذي يعمل بكل كفاءة وقدرة وبحيث لا يحتاج المريض للسفر للعلاج خارج الجزيرة.

وقالت المصادر إن هناك حرصاً ومتابعة مستمرة من قبل مؤسسة «خليفة الإنسانية» لرفع مستوى الخدمات الطبية وتحسينها من أجل تخفيف معاناة أبناء سقطرى خصوصاً وأن مستشفى الشيخ خليفة هو المستشفى الوحيد الذي يخدم أبناء الجزيرة ويقدم الخدمات الصحية والعلاجية بشكل دائم.

في غضون ذلك، تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم المساعدات الغذائية لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظة حضرموت، وذلك ضمن البرامج الإغاثية التي أطلقتها مع بداية العام 2020 لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في مختلف المحافظات المحررة.

ووزعت الفرق الإغاثية التابعة للهيئة مساعدات غذائية على أهالي منطقة «عبدالله غريب» بمديرية «غيل باوزير». وشملت المساعدات 100 سلة غذائية متكاملة تزن نحو 9 أطنان، حيث استهدفت تلك المساعدات التخفيف من معاناة أكثر من 500 فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة في منطقة «عبدالله غريب» النائية. وأفاد منسقون إغاثيون أن القافلة الإغاثية جاءت في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستهداف المناطق النائية والمحرومة من أبسط الخدمات وبهدف التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء تلك المناطق، موضحين أن المساعدات المقدمة تسعى لسد الفجوة الغذائية لدى هذه الأسر التي تسببت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اتساع الفقر والبطالة بين أفرادها.

وعبر الأهالي عن سعادتهم بالحملة الإغاثية للهلال الأحمر الإماراتي مع انطلاقة العام الجديد، والتي ستخفف من معاناتهم، مؤكدين شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على ما تقدمه من مساعدات إنسانية ضرورية ترفع عن كاهلهم أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة.