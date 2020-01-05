الفلسطينيون: مواقف أميركا تشجع الاستيطان في الأراضي المحتلة

رام الله، غزة (الاتحاد)

أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن مواقف الإدارة الأميركية، شجعت حكومة الاحتلال والمنظمات الاستيطانية على تصعيد هجومها في الضفة الغربية بما فيها القدس، وأن إسرائيل ما زالت تتجاهل مواقف المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن الاستيطان باعتباره جريمة حرب، وتتصرف كدولة فوق القانون، بسبب الدعم الأميركي.

وأوضح تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أمس أن آخر المواقف الأميركية الداعمة للاحتلال ومشروعه الاستيطان، تمثلت في تجديد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، تصريحاته التي ادعى فيها أن الاستيطان والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة شرعية ولا تتعارض مع القانون الدولي، وأن بلاده ستعارض بحزم فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأضاف التقرير: إن نتنياهو جدد بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية لحزبه (الليكود)، وعوده بتحقيق مزيد من «الإنجازات التاريخية» في السنوات المقبلة، في حال فوزه في الانتخابات المقبلة بالكنيست. ووضع خطة من ست نقاط تشمل وضع حدود نهائية لدولة الاحتلال، ودفع الولايات المتحدة إلى الاعتراف بـ«سيادة إسرائيل» على غور الأردن وشمال البحر الميت.

وأشار إلى أن الفريق الوزاري الإسرائيلي المشترك سيجتمع مطلع الأسبوع الجاري، لبحث ضم وتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن، بعد أن كان تم تجميد عقد لقاء للفريق في اللحظات الأخيرة من موعده قبل أسبوعين، وذلك تماشياً مع وعد نتنياهو عشية الانتخابات الأخيرة.

وأضاف التقرير: إن العام الماضي شهد نشاطاً استيطانياً محموماً، وواصلت إسرائيل مشروعها التوسعي بدعم أميركي، حيث ارتفعت وتيرة التوسع الاستيطاني بنسبة 70% عما كانت عليه عام 2018.

وبين أن عدد الوحدات الاستيطانية التي تقدمت حكومة الاحتلال وأذرعها الاستيطانية لبنائها أو تمت الموافقة عليها خلال عام 2019، بلغت نحو 10 آلاف وحدة، مقارنة بنحو 6800 عن العام الذي سبقه، في وقت هدمت فيه سلطات الاحتلال نحو 617 مبنى خلال العام الماضي، ما أدى إلى تهجير 898 مواطناً.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال أعلنت عزمها المصادقة على بناء 2000 وحدة استيطانية، وأنها ستناقش المصادقة على الخارطة الهيكلية لمستوطنة (حرشه) وبؤرة استيطانية محاذية، وكذلك على حي استيطاني جديد في مستوطنة (تالمون)، يضم 258 وحدة غالبيتها بنيت بصورة غير قانونية بحيث يتم تسوية أوضاعها ومنحها تراخيص البناء.

وكجزء من محاولات تنظيم وشرعنة البؤرة الاستيطانية المذكورة، أصدر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، رأياً قبل عامين يسمح بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة في المستوطنات.