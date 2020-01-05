كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النمسا تقترح استضافة قمة بين أمريكا وإيران في فيينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كانت المفاوضات التي جرت بشأن الاتفاق النووي الدولي للحيلولة دون تصنيع إيران قنبلة نووية تمت في معظمها في العاصمة النمساوية فيينا.
وبحسب كورتس، لا توجد في الوقت الراهن إلا فرصة ضئيلة للتفاوض، حيث توعدت القيادة الإيرانية بالثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الذي قتل بعد هجوم صاروخي أمريكي.
ويخشى استهداف مواقع أمريكية بهجمات إيرانية.
وأعرب كورتس عن تفهمه لما قامت به الولايات المتحدة، حيث قال للصحيفة: "لقد كان قتل القائد الإيراني رد فعل على ممارسات وتصرفات إيران في الفترة الماضية. فقد وقعت مراراً هجمات على دبلوماسيين أمريكيين ومنشآت أمريكية، ومن ثم فإن اعتبار هذا على أنه رد فعل اعتبار صحيح".
أضاف كورتس قائلاً: إن "من المهم في الوقت الراهن الحيلولة دون تفاقم الوضع، فالدبلوماسية هي في هذا الموقف الطريق الوحيد الصحيح".