كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النمسا تقترح استضافة قمة بين أمريكا وإيران في فيينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم مستشار النمسا زباستيان كورتس، اقتراح لقاء قمة أمريكي إيراني في فيينا، لنزع فتيل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال كورتس لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الصادرة غداً الأحد: إن "فيينا مستعدة بطبيعة الحال لتكون مقرا لمفاوضات ممكنة إذا أرادت كل من إيران والولايات المتحدة إجراء مفاوضات أخرى".

كانت المفاوضات التي جرت بشأن الاتفاق النووي الدولي للحيلولة دون تصنيع إيران قنبلة نووية تمت في معظمها في العاصمة النمساوية فيينا.

وبحسب كورتس، لا توجد في الوقت الراهن إلا فرصة ضئيلة للتفاوض، حيث توعدت القيادة الإيرانية بالثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الذي قتل بعد هجوم صاروخي أمريكي. Advertisements

ويخشى استهداف مواقع أمريكية بهجمات إيرانية.

وأعرب كورتس عن تفهمه لما قامت به الولايات المتحدة، حيث قال للصحيفة: "لقد كان قتل القائد الإيراني رد فعل على ممارسات وتصرفات إيران في الفترة الماضية. فقد وقعت مراراً هجمات على دبلوماسيين أمريكيين ومنشآت أمريكية، ومن ثم فإن اعتبار هذا على أنه رد فعل اعتبار صحيح".