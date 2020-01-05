مصادر أمنية عراقية تنفي استهداف مجمع القصور الرئاسية بالموصل

نفت مصادر أمنية عراقية، مساء السبت، استهداف أو قصف منطقة مجمع القصور الرئاسية بالموصل شمالي العراق.

وقال اللواء الركن نومان الزوبعي، قائد عمليات محافظة نينوى، إنه "لا يوجد أي استهداف أو قصف على معسكر الكندي ولا القصور الرئاسية".

وكانت مصادر أمنية عراقية أفادت، في وقت سابق، بسقوط قذائف هاون على مجمع القصور الرئاسية بمدينة الموصل‬.

وفي وقت سابق، أصيب 8 أشخاص بينهم 3 جنود جراء استهداف المنطقة الخضراء وقاعدة بلد الجوية بالصواريخ، مساء السبت، وفق مصادر أمنية عراقية.



وقالت المصادر لرويترز: "إن عددا من صواريخ الكاتيوشا سقط داخل المنطقة الخضراء في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة بغداد، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص".

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وأضافت المصادر أن الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد، أسفر عن إصابة 3 جنود.

وقال الرائد عرفان محمد الضابط في قيادة شرطة بغداد: "تعرضت السفارة الأمريكية وسط بغداد لهجوم بصواريخ الكاتيوشا، سقط أحد الصواريخ قرب السفارة دون أن يوقع أي ضحايا".