كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الليبي يصوت على قطع العلاقات مع تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام البرلمان الليبي، اليوم السبت، بالتصويت على قطع العلاقات مع تركيا، في ضوء عزمها على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعماً لحكومة الوفاق ومقرها طرابلس، وذلك في جلسة طارئة عقدها في شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق، في بيان نشر على الموقع الرسمي للبرلمان ان "مجلس النواب (البرلمان) صوت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا".

وأضاف: "صوت المجلس بالإجماع أيضاً على إلغاء مذكرتي التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي واعتبارها كأن لم تكن".

وصوت المجلس أيضاً على "إحالة رئيس حكومة الوفاق ووزيري خارجيته وداخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى بلادنا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى"، وفقاً للمتحدث. Advertisements

كما أشار إلى التصويت على مطالبة المجتمع الدولي بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق في طرابلس.

وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج أواخر شهر نوفمبر اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها عدة دول منها مصر واليونان انتهاكاً للقانون الدولي.