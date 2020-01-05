وزير خارجية ألمانيا يعتزم إجراء محادثات مباشرة مع إيران

أفادت وسائل إعلام، مساء اليوم، أن وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، يعتزم إجراء محادثات مباشرة مع إيران لمحاولة تهدئة الوضع.

ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قائد فليق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.



واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.