الاتحاد الأوروبي يؤكد لإيران ضرورة احتواء التصعيد بعد مقتل سليماني

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: إنه بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف ضرورة احتواء التصعيد بعد مقتل سليماني.

وأضاف وزير خارجية الاتحاد الأوروربي، أنه بحث مع ظريف التطورات الأخيرة وشدد على الحاجة إلى إظهار ضبط النفس وتجنب أي تصعيد جديد.

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