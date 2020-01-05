كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يتجه لتطهير البلاد من الإرهاب والتدخل التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي، السبت، إن المعركة في ليبيا ليست تقليدية، ولكنها ضد دول داعمة للميليشيات، وفى مقدمتها تركيا.

وأضاف الجيش والشعب الليبيين على أتم استعداد لمواجهة الغزو التركي، والشعب بعث رسائل عديدة خلال الأيام الماضية، حيث انطلقت الاحتجاجات الرافضة للتدخل في شئون بلادنا.

وتابع، أن الشعب الليبي مستعد لصد الغزو التركي، ووصلنا لدرجة كاملة، ولدينا قواتنا البحرية وتفرض سيطرتها على السواحل، وقواعد جوية ووسائل دفاع جوي متطورة، وأي طائرة تركية سيتم تدميرها.

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وطالب المسماري الشعب الليبي بنبذ الخلافات، والوقوف وراء الجيش، خاصة أن الحياد في ظل الاحداث الحالية خيانة عظمي، والتاريخ سوف يحاسبهم، كما حاسب من وقفوا مع الأتراك.

وحذر المسماري من استخدام المنافذ البحرية لأغراض عسكرية، سيجعله أهدافا لقواتنا.

وميدانيا، قال المسماري، إن العمليات العسكرية تركزت السبت في محاور القتال القريبة من قلب العاصمة، والجيش يتقدم ويبسط سيطرته على المواقع التابعة لمليشيات الوفاق المدعومة من المرتزقة الأتراك.

وقال إن سلاح الجوّ الليبي استهداف ،الجمعة، مرتزقة أتراك، قرب طرابلس ودمر الحافلات بمن فيها.